Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü, kamerada

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da Sefa Elçi (18), sünnet düğününde müzik eşliğinde oynarken, yanında havaya ateş eden Süleyman D.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonuna yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Bu sırada, havaya ateş eden Süleyman B.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar Elçi'ye isabet etti. Başından vurulan Sefa Elçi, yaşamını yitirdi.
Sefa Elçi'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri Süleyman D.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, düğüne katılan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor
Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu
'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Yine çok iddialı! Kimse gözünü alamadı
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum