Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü, kamerada

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da Sefa Elçi (18), sünnet düğününde müzik eşliğinde oynarken, yanında havaya ateş eden Süleyman D.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Bu sırada, havaya ateş eden Süleyman B.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar Elçi'ye isabet etti. Başından vurulan Sefa Elçi, yaşamını yitirdi.

Sefa Elçi'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri Süleyman D.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, düğüne katılan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

