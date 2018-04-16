Düğünde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Zeytinburnu’nda, düğünde havaya tabanca ile ateş açtığı iddiasıyla aranan 3 şüpheli, olayda kullandıkları silahlar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, “Zeytinburnu’nda silahlı çatışma gibi düğün kutlaması” içeriği ile yer alan haberlerin ardından çalışma başlatan polis, amatör kamera görüntülerinden yapılan inceleme sonrasında, söz konusu düğün merasiminin Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G-35 Sokak üzerinde gerçekleştiğini tespit etti. Düğünde havaya ateş eden B.Y.(28), Ş.K.(26) ve M.C.G.(25) isimli şüphelilere yönelik bugün düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, olayı gerçekleştirdikleri 3 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Yakalanan zanlılar, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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