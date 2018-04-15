Düğünde havaya ateş açtılar: 1 yaralı

Kastamonu merkeze bağlı Taşlık köyünde düğün esnasında havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşlık köyünde bir yakınlarının düğün merasimine katılan Semih Atik (50), düğüne katılan davetlilerin havaya rastgele silahla ateş etmesi sırasında sol omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Atik, ameliyata alındı. Atik’in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri düğün esnasında çekilen kamera kayıtlarını inceleyerek, düğüne katılan vatandaşların ifadelerini aldı.

Semih Atik, düğün esnasında yoğun bir şekilde silahla havaya rastgele ateş edildiğini ve kim tarafından vurularak yaralandığını bilmediğini söyledi. Jandarma, kurşunun hangi silahtan ve kim tarafından atıldığını tespit etmeye çalışıyor.