Düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateşte Rahim K. karnından, gazeteci Furkan Polat elinden yaralandı.
Kapaklı'da dün akşam açık havada yapılan düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden Rahim K.'nin karın boşluğundan girip, çıktı. Kurşun, ardından Rahim K.'nin hemen arkasında bulunan ve ilçede yerel gazetecilik yapan Furkan Polat'ın sağ eline isabet etti. Yaralanan 2 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahim K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, Furkan Polat'ın eline isabet eden kurşun ameliyatla çıkarıldı.
Polis, düğünde rastgele ateş açtıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için düğünde çekilen görüntüleri incelemeye alarak, soruşturma başlattı.
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