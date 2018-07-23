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Düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateşte Rahim K.

Düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateşte Rahim K. karnından, gazeteci Furkan Polat elinden yaralandı.
Kapaklı'da dün akşam açık havada yapılan düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden Rahim K.'nin karın boşluğundan girip, çıktı. Kurşun, ardından Rahim K.'nin hemen arkasında bulunan ve ilçede yerel gazetecilik yapan Furkan Polat'ın sağ eline isabet etti. Yaralanan 2 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahim K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, Furkan Polat'ın eline isabet eden kurşun ameliyatla çıkarıldı.
Polis, düğünde rastgele ateş açtıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için düğünde çekilen görüntüleri incelemeye alarak, soruşturma başlattı.

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Düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladıDüğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

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