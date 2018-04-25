Düğünde maganda kurşununun hedefi oldu, vuran kişi serbest kaldı

Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde geçen cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen M.Y. adlı davetli, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran M.Y.'nin, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur'un tedavisinin sürdüğü belirtildi. M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anne Kamer Önkur (43), oğlunun, kendisine Düzağaç beldesinde düğüne gideceğini söyleyerek, evden çıktığını kaydetti. Önkur, "Oğlum arkadaşlarıyla birlikte düğün evine varmış ve bir yere oturmuşlar. O esnada bir kişi silahla oynuyormuş. Havaya ateş açmış. Hatta millet silah atmaması için uyarmış. O esnada oğlum da arkadaşlarına dönerek, 'Şimdi başımıza bir iş açacak' diye konuşurken, silah patlamış, kolundan girmiş ve midesini delmiş, daha sonra dalağını parçalamış" dedi.

"Kendi egosunu tatmin etmek isterken, bizim canımızı yaktı. Çocuğumu delik deşik ettiler. Çocuğum canıyla uğraşıyor. 3 gündür hastanelerdeyiz. Çocuğum daha bugün kendine geldi. Sırf gösteriş için silah atılmamalı. Bizim yaşadığımız bu olayı başka anne ve babalar yaşamasın. Ayrıca oğlumu vuran kişi, olaydan 2 gün sonra serbest bırakılmış. Bu, bizi çok üzdü ve moralimizi bozdu. Oğlumu vuran kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasının 2 yılı bulabileceği söyleniyor. Oğlum birkaç defa ameliyat olacak."

'MAGANDA KURŞUNLARINA KİM 'DUR' DİYECEK?'

Yeğeni İhsan Önkur'un ağır yaralandığını, beraberindeki arkadaşlarının kendisini aradığında öğrendiğini anlatan dayı Şakir Arslan (34), ilk duyduğunda inanamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Arslan, "Yeğenime bir maganda kurşununun geldiğini, kolundan girerek, midesinden geçip, dalağını parçaladığını öğrenince daha çok yıkıldık. Silah terörüne kim 'Dur' diyecek? Kanayan yaralar, ne zaman dinecek? Acılı ailelerin sorunları ne zaman bitecek? Devlet büyüklerimize sesleniyoruz; düğünlerde bu maganda kurşunlarına kim 'Dur' diyecek? Şu an yeğenim, hastanede ve bundan sonra hayatı daha çok tehlikede. Yeğenimi vuran kişinin de serbest bırakılması bizleri çok üzdü. İnsan hayatı bu kadar basit mi? Böyle bir şey varsa herkes silahlanıp, dışarı mı çıksın? Birilerinin zevki için kaç can yanacak ve kaç aile yıkılacak?" diye konuştu.