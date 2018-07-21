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Düğünde şarkı söylerken fenalaşan yerel sanatçı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, düğünde sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşan yerel sanatçı Murat Çevik (26), yaşamını yitirdi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, düğünde sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşan yerel sanatçı Murat Çevik (26), yaşamını yitirdi. Müzik ekibinden arkadaşları Çevik'in içkiden zehirlendiğini öne sürdü.
​Olay, dün akşam Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yerel sanatçı Murat Çevik, sahneye çıktığı düğünde, şarkılarını seslendirirken zaman zaman alkol aldı. Bir süre sonra Çevik, sahnedeyken aniden yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Çevik, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Müzik ekibindeki arkadaşları Çevik'in düğünde aldığı alkol nedeniyle zehirlendiğini öne sürdü.
Çevik’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Düğünde şarkı söylerken fenalaşan yerel sanatçı öldü

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