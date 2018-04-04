Düğünde sıkılan maganda kurşunu otomobile isabet etti

Kastamonu’da bir düğünde kimliği belirsiz şahsın tabancasından çıkan kurşun, çevrede bulunan bir otomobile isabet etti.
Kastamonu’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde açık alanda yapılan düğünlerde silahla rastgele havaya ateş açılma olayları da arttı. Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Köklü köyünde ikamet eden Fevzi H.’ye (36) ait 37 HH 949 plakalı otomobilin kaputuna evinin bahçesinde park halindeyken kurşun isabet etti. Araçta hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kurşunun isabet ettiği araçta incelemelerde bulundu. Tabancadan çıktığı tahmin edilen mermi, otomobile yakın bir bölgede bulundu. Mermi, balistik inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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