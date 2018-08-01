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Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Hüseyin Kirli (49) hayatını kaybetti, Şahin Kirli yaralandı kaybetti.

Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Hüseyin Kirli (49) hayatını kaybetti, Şahin Kirli yaralandı kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Düzenlenen düğünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede büyüdü. Kavgada şüpheli H.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Hüseyin Kirli ile Şahin Kirli'yi vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Kirli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve omzundan yaralanan Şahin Kirli'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hasan Hüseyin Kirli'nin ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, şüpheli H.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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