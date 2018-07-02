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Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 01:10 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G.'nin düğününde yaşanan tartışma sırasında kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı.

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G'nin düğününde iki tarafın aileleri arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

KAYINPEDER GELİNİNİ DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y'nin babası gelini S.G'yi darp etti. Darp sonucu yaralanan S.G, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)

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