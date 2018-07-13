Düğünde zurnacıya otomobilin çarpma anı kamerada

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde düğünde zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 22 Haziran'da Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün evi önünde zurna çalan İsmail Sarıdikmen'e, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sarıdikmen'e, çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sarıdikmen'in sol kolunda çatlak olduğu öğrenildi. Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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