Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralı

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlçeye bağlı Doğu Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Kent merkezindeki bir düğüne katılmak üzere ilçeye giden Yalçın Baydoğan (43) idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yanı sıra, Sude Naz Baydoğan (10),Yalçın Baydoğan (43), Nurcihan Hanım Baydoğan (15), Tuğba Baydoğan (12), Burcu Durdu (17), Gizem Baydoğan (9), İlayda Durdu (11), Kadir Durdu (40) ve Tuğçenur Çetin (16) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hastaneye sevk edilen 11 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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