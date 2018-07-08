Düğüne gittiği salonun önünde ölü bulundu

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Salim Yalçın (57), gittiği düğünün yapıldığı salonunun önünde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Ankara- Çubuk karayolu Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede ‘Avrupalı Salim’ lakabıyla tanınan servis şoförü Salim Yalçın, bir tanıdığının düğününe gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra Yalçın, düğünün yapıldığı salonun önünde, yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Salim Yalçın'ın öldüğünü tespit etti.
Yalçın’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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