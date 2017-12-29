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Düğünü olduğu gün marketini soydular

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 15:51 | Son Güncelleme 11 dakika önce

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Masum Başer'in marketi düğün günü kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.Geçen hafta Cuma günü gece saatlerinde, Akyazı Topağaç Mahallesi'nde Masum Başer'e ait marketin kapısını levye ile açan 4 hırsız içeri girdi. Hırsızlardan 3'ü soygunu gerçekleştirirken, biri ise elinde silahla gözcülük yaptı. Hırsızlar marketten 5 bin lira değerinde sigara çaldı. Hırsızlar görüntü kayıt cihazı olduğunu düşünerek iş yerinin modemini de yanlarına alarak kayıplara karıştı.Cuma günü kına gecesine katılan Masum Başer, sabah iş yerine geldiğinde durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde hırsızlık anı ve kapıyı açarken kullandıkları levyeyi unutmaları üzerine geri dönüp levyeyi alma anları görüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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