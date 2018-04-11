Samsun’da düğünlerde silah atılmasına karşı düğün davetiyelerinin içine uyarıcı broşür konulması uygulaması başlatıldı.

Türkiye’de nişan, düğün, asker uğurlama, ve benzeri merasimlerde kullanılan ateşli silahlar ve havai fişekler; çok sayıda insanın ölümüne veya yaralanmasına, kamu düzeninin bozulmasına neden oluyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan proje kapsamında; söz konusu merasimlerde müessir olayları önlemek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak maksadıyla, davetiye ile birlikte “Düğünümü Kana Bulama”, “Silah Atmak Cesaretin Değil, Cehaletin Göstergesidir” konulu broşürler dağıtılmaya başlandı.

Uyarıcı broşürler ile muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.