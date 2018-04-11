HABER

“Düğünümü Kana Bulama”

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Samsun’da düğünlerde silah atılmasına karşı düğün davetiyelerinin içine uyarıcı broşür konulması uygulaması başlatıldı.Türkiye’de nişan, düğün, asker uğurlama, ve benzeri merasimlerde kullanılan ateşli silahlar ve havai fişekler; çok sayıda insanın ölümüne veya yaralanmasına, kamu düzeninin bozulmasına neden oluyor.Samsun İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan proje kapsamında; söz konusu merasimlerde müessir olayları önlemek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak maksadıyla, davetiye ile birlikte “Düğünümü Kana Bulama”, “Silah Atmak Cesaretin Değil, Cehaletin Göstergesidir” konulu broşürler dağıtılmaya başlandı.Uyarıcı broşürler ile muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Düğünümü Kana Bulama”

Samsun’da düğünlerde silah atılmasına karşı düğün davetiyelerinin içine uyarıcı broşür konulması uygulaması başlatıldı.
Türkiye’de nişan, düğün, asker uğurlama, ve benzeri merasimlerde kullanılan ateşli silahlar ve havai fişekler; çok sayıda insanın ölümüne veya yaralanmasına, kamu düzeninin bozulmasına neden oluyor.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan proje kapsamında; söz konusu merasimlerde müessir olayları önlemek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak maksadıyla, davetiye ile birlikte “Düğünümü Kana Bulama”, “Silah Atmak Cesaretin Değil, Cehaletin Göstergesidir” konulu broşürler dağıtılmaya başlandı.
Uyarıcı broşürler ile muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Düğünümü Kana Bulama”

“Düğünümü Kana Bulama”

O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılarErdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar
Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntıOsmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.