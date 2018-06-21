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Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Selen Sarı’dan 9 gündür haber alınamıyor. Her yerde aranan Selen için emniyet ekipleri seferber oldu.

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Selen Sarı (18) geçen hafta Çarşamba günü saat 11 gibi evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Selen'e ulaşamayınca durumu emniyete bildirdi.

BİR ARABAYA BİNİP GİTTİ

1 ay sonra düğünlerinin olduğunu belirten baba Tarık Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, iyi olduğunu bilmek istediklerini söyledi. En son evinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığı belirtilen genç kızın ailesi, görenlerin insanlık namına 155'i aramalarını istedi.

Emniyet güçlerinin genç kızı aramaya devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kayıp selen sarı

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