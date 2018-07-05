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Dükkan sahibine kızdı, kirada olduğu iş yerini kırıp döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı.

Selçuk BAŞAR/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı. Buna öfkelenen kiracı A.B., kafe olarak işlettiği iş yerini kırıp, döktü, sonra da tahliye etti. Dükkanı hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.

Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde iş yeri bulunan Katip Kaya, 10 yıllık kiracısı A.B. ile kira ödemeleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre 1 yıldır kirasını alamayan Kaya, tahliye işlemi başlattı. Mahkeme kararı ulaşan kiracı A.B., bu duruma öfkelendi ve kafeterya olarak işlettiği iş yerini kırıp döktü, sonra da tahliye etti. Dükkanı hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.

Katip Kaya, kiracısı ile 10 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, son 1 yılda kira alamadığını söyledi. Kaya, "Ben de kendilerini uyardım, 'İnsanlık hali, ödeyemeyebilirsiniz, beni uyarın, ben de idare edeyim' dedim. Bir miktar para aldım. Benden kafeteryayı devir için 500 bin lira istediler. Kendilerine devir hakkı vermediğimi söyledim. 'Kiracılığa devam etmek isterseniz oturup konuşalım, devam edelim' dedim. Ama istemediler. Bana '500 bin lira bize ver, buradan çıkalım' dediler. Allah'tan revamı bu? Benim yaptığım insanlığın karşılığı bu mu? Benim iş yerimi darmadağın ettiler. Bu milli servettir, yazıktır" dedi.

Kiracı A.B. ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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