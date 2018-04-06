Duma’da bilanço artıyor: 35 ölü

Esad rejimi ile Rus kuvvetlerinin Duma’da gerçekleştirdiği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus kuvvetleri uçaklarının bugün Şam kırsalındaki Duma’da gerçekleştirdikleri hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti ve 50’den fazla kişi yaralandı. Öğle saatlerinde başlayan saldırılarda Esad rejimine ve Rusya’ya savaş uçakları 150 bin sivilin yaşadığı Duma’ya 44’den fazla saldırı düzenledi.

Saldırıların sebebinin ise Rusya ile Ceyş-ul İslam arasında bir hafta önce, Duma şehrinin durumu üzerine gerçekleştirilen görüşmelerdeki belirsizlikler olduğu tahmin ediliyor.