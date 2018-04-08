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Duma’da bilanço artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’nın Duma ilçesinde dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150’den fazla olduğu ifade edildi.Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.

Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’nın Duma ilçesinde dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150’den fazla olduğu ifade edildi.
Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi. İlk verilere göre, saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 75 sivil hayatını kaybetmiş, binden fazla sivil de gazdan etkilenmişti. Doğu Guta’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibi Duma’da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150’den fazla olduğunu ifade etti. Suriyeli sivil savunma ekibi, gazdan etkilenen binden fazla kişinin de tedavi edildiğini duyurarak, barınaklarda yaşayan ailelerin gazdan etkilenerek hayatını kaybettiğini dile getirdi. Tıbbi yardım kuruluşu Suriyeli Amerikan Tıp Derneği ise hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu ifade etti.
Suriye devlet medyası ise, hükümet güçlerinin kimyasal saldırı gerçekleştirdiğine dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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