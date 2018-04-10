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Dumandan etkilenen lise öğrencisinin kalbi durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

İzmir’de bir lise sınıfındaki çöp kovasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir’de bir lise sınıfındaki çöp kovasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir öğrencinin kalbi dururken, sağlık görevlilerinin yoğun uğraşları sonucunda öğrencinin kalbi yeniden atmaya başladı.
Olay, saat 17.30 sularında İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12. sınıfların birinde bulunan çöp kovasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, olay sırasında sınıfta yer alan lise son sınıf öğrencisi U.Y., dumandan etkilendi ve bayıldı. Olayı gören görevliler hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede U.Y.’nin kalbinin durduğu anlaşıldı. Okul bahçesinde bulunan ambulansta yaklaşık 30 dakika boyunca lise öğrencisine kalp masajı ve elektroşok tedavisi uygulandı. Müdahaleler sonuç verdi ve U.Y.’nin kalbi yeniden atmaya başladı. Lise öğrencisi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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