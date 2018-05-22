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Dümeni kilitlenen teknede faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 20:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlerle turdan dönen 2 katlı ve 24 metrelik 'Gazi Bey' adlı günübirlik gezi teknesi, dümeni kilitlenince faciadan dönüldü.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlerle turdan dönen 2 katlı ve 24 metrelik 'Gazi Bey' adlı günübirlik gezi teknesi, dümeni kilitlenince faciadan dönüldü. Demirli teknelere çarpan tekne, çevredeki gemicilerin denize atlayıp su altından teknenin dümenini açmasıyla güçlükle durduruldu. İçinde yabancı turistlerle birlikte bu akşam turdan dönen 24 metre uzunluğundaki 'korsan gemisi' konseptli 'Gazi Bey' isimli günübirlik ahşap gezi teknesi, ilçe körfezine giriş yaptı. Günübirlik gezi teknelerinin demir attığı Yat Limanı'na giren tekne, manevra yaparken, gaz teli kopunca dümeni kilitlendi. Kontrolü kaybedilen tekne, limanda sürüklenmeye başladı. Personel bağırarak çevredeki denizcilerden yardım istedi. Bu sırada ahşap teknede bulunan yabancı turistler büyük panik ve korku yaşadı. Denize atlayan çevredeki denizciler, müdahale etmeye çalıştı. Sürüklenen tekne, limanda demirli başka bir günübirlik gezi turu yapan tekneye çarptı. Kaptanların ve gemicilerin su altında yaptığı müdahaleyle, kilitlenen dümen açıldı ve tekne, limana demir attırıldı. Korku ve panik yaşayan turistler, kazadan yara almadan atlattı. Turistler, personelin özürleri eşliğinde tekneden öfkeyle ayrıldı. Dümeni kilitlenen ve çarpılan teknede küçük çaplı olarak pruva kısmında hasar olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Liman Başkanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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