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Dün herkes bu kardeşleri konuştu! Mucizeyi gerçekleştirdiler!

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adana'da inşaatın 12. katından düşen kardeşini kollarını açarak durdurmaya çalıştı. Yere düşen Yunus Emre Faraşoğlu yoğun bakıma alınırken, iki ayağı kırılan ağabey Ali Faraşoğlu ise hastaneden taburcu edildi.

Adana'da, bir asansör firmasında çalışan Ali ve Yunus Emre Faraşoğlu kardeşler, asansörlerini yapmak için anlaştıkları 12 katlı bir inşaata, çelik kızakları çıkarmak istedi. En üst kata çıkan Yunus Emre Faraşoğlu (20), aşağıdan ağabeyinin bağladığı kızakları vinçle yukarıya çekti.

12'nci kattan düşen kardeşini kollarını açarak yakaladı! Ama bakın ne oldu...12'nci kattan düşen kardeşini kollarını açarak yakaladı! Ama bakın ne oldu...

Ardından da tutmak için uzandı. Ancak bu sırada dengesini kaybederek düştü. Durumu gören ağabey Ali Faraşoğlu (24), ani bir refleksle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Ağabeyinin üzerine düşen Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı. Ali Faraşoğlu'nun ise bacakları kırıldı.

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Hastanede yoğun bakıma alınan Yunus Emre Faraşoğlu'nun durumu ciddiyetini korurken, ağabey Ali Faraşoğlu'nun hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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adana inşaattan düşme Ali Faraşoğlu Yunus Emre Faraşoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tam bir kardeşlik örneği, iki güzel emekçi insan inşallah ikisi de eski sağlıklarına kavuşurlar.
rabbim herkese böyle abi kardeş sevgisi nasip etsin.bu değerleri şimdi bir çoğumuz kaybetmişiz.inşallah kardeşi bir an önce sağlığına kavuşur.allah abisine bağışlasın.kardeşini
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