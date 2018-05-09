HABER

Dünürlerini öldüren emekli polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı dünürlerini tabancayla öldüren emekli polis Mehmet Özkılıç (63), işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dünürlerini öldüren emekli polis tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı dünürlerini tabancayla öldüren emekli polis Mehmet Özkılıç (63), işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen 28 Nisan'da saat 15.30 sıralarında Ulucami Mahallesi Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis Mehmet Özkılıç, bilinmeyen bir nedenle sokakta dünürleri Mustafa Kaya (43) ve Zeynep Kaya (36) çiftiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkılıç, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran Mehmet Özkılıç, yerde eşinin üzerine kapanan Mustafa Kaya'yı da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Özkılıç, hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya çiftini ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çift, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet Özkılıç, dün memleketi Kırıkkale'de polise teslim oldu. Akhisar'a getirilen Özkılıç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Dünürlerini öldüren emekli polis tutuklandıDünürlerini öldüren emekli polis tutuklandıDünürlerini öldüren emekli polis tutuklandıDünürlerini öldüren emekli polis tutuklandı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planıMüthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı
YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!
Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.