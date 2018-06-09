HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Hasan Y., gönül ilişkisi yaşadığı dünürü Zekiye A.'yı 8 çocuğunun annesi eşi Elif Y.'nin (46) üzerine kuma getirmek istedi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Hasan Y., gönül ilişkisi yaşadığı dünürü Zekiye A.'yı 8 çocuğunun annesi eşi Elif Y.'nin (46) üzerine kuma getirmek istedi. Elif Y. buna karşı çıkınca Hasan Y., sokak ortasında parke taşıyla eşini dövüp, burnunu ısırdı. Başına ve eline 23 dikiş atılan Elif Y., savcılığa başvurup eşinin tutuklanmasını istedi. ​Halfeti'de Halk Eğitim Merkezi'nde usta kuaför öğreticisi olan Elif Y., 28 yıllık eşi Hasan Y.'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığını öğrendi. Hasan Y., eşine, Zekiye A.'yı kuma getirmek istediğini söyledi. Elif Y., karşı çıkınca eşinin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen Hasan Y., geçen hafta sokak ortasında Elif Y.'yi dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı Elif Y, baygın halde Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Y.'nin başına ve eline 23 dikiş atıldı. Taburcu olan Elif Y., ölüm korkusu yaşadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'BENİ VEYA KIZLARIMI ÖLDÜRECEK' Yaşadıklarını anlatan Elif Y. "Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var. Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Aksi takdirde beni veya kızlarımı öldürecek" diye konuştu. FOTOĞRAFLI

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Sahte imzayla sertifika veren güvenlik firmasına operasyonSahte imzayla sertifika veren güvenlik firmasına operasyon
Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtuPolisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.