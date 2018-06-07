Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren köprüde restorasyon projesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Justinianus Köprüsü'nün restorasyon projesi başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 23 yıl önce onarılan köprü taşıt trafiğine kapatılırken, 365 metre uzunluğunda 9 metre 85 santim genişliğindeki taş köprünün etrafı ışıklandırılıp, düzenlemeler yapılarak ziyarete açılacak. Restorasyon çalışması 29 milyon liraya mal olacak. Serdivan Beşköprü Mahallesi'nde bulunan günümüzde 'Beşköprü' olarak bilinen Justinianus Köprüsü Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli eserlerinden biri. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü 365 metre uzunluğunda, 9 metre 85 metre genişliğinde ve 12 kemer gözünden oluşuyor. Serdivan Belediyesi'nin hazırladığı raporla kısa süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi köprü için Karayolları Genel Müdürlüğü 29 milyon TL'lik restorasyon projesi hazırladı. 23 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nce onarılarak taşıt trafiğine kapatılan köprüde yeniden yapılacak restorasyon çalışmaları 3 yıl sürecek. Proje kapsamında ilk kez köprü çevresinde arkeolojik kazı yapılacak. Yeniden yapılacak olan restorasyonla adeta yeniden dirilecek olan köprü, zifiri karanlıkta dahi görkemli bir şekilde gözükebilmesi için ışıklandırılacak. Restorasyon köprünün dört bir yanını saran yabani otların temizlenmesiyle başlandı. 'SIRLAR PERDESİ VAR' Hakkında birçok teori ve rivayet bulunan köprüde yapılacak olan kazının tarihi sırrı ortaya çıkaracağını belirten Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Yazıcı, "Justinianus Köprüsü halk adıyla Beşköprü, görmezden gelinen ve aslında değeri çok anlaşılmamış bir tarihi eser. Çevresinde yapılacak bir kazı çok önemli bir tarihi eseri gün yüzüne çıkartacaktır. Çünkü sırlar perdesi var Beşköprü'nün arkasında. Tarihi köprü Sakarya Nehri'nin tarih boyunca defalarca akış yönünü ve yatağını değiştirmesinden dolayı bize bugün kafa karıştırıcı birçok ipucu bırakmış olabilir" dedi. 'KAZILAR BİRÇOK TEORİYİ ÇÜRÜTEBİLİR' Arkeoloji Uzmanı Sencer Şahin'in köprünün liman olabileceği teorisinin doğru olup olmadığının bu çalışmayla ortaya çıkacağını belirten Yazıcı, "Köprünün Sakarya Nehrine kadar giden 5 farklı köprüden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Justinianus'un bir köprü değil, yapılması planlanan bir Sapanca-Körfez kanalının limanı olduğu yönünde bir iddiası var. Bazı arkeolojik görüntüler de bunu destekliyor. Yapılacak kazılarda Justinianus'un köprü değil de liman olduğu ortaya çıkabilir. Buna katılmayan çok sayıda yerli yabancı bilim insanı da var. Dolayısıyla burada birbiriyle çarpışan o kadar teori var ki, yapılacak kazılar birçok teoriyi çürütebilir ve birçok meseleyi aydınlatabilir" diye konuştu.



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