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Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

 Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest'te bir araya gelecek.

Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest'te bir araya gelecek.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek festivalde Sattas ve Supernova’nın da aralarında olduğu birçok Türk reggae sanatçısı sahne alacak. 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nün de kutlanacağı festivalde katılımcılar plaj ve müzik keyfini bir arada yaşayabilecek.

Milyon Reggae Fest'in programı şu şekilde:

30 Haziran Cumartesi
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae: Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly

1 Temmuz Pazar
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg
İstanbul School of Samba

Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacakDünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacakDünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacakDünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

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