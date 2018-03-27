Dünyaca ünlü otele dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı

Antalya’nın Kundu bölgesinde 2010 yılında ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace’ın daha önce altın sarısına boyanmış korkuluklarına dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı. Hırsızlar tarafından sürekli çalınan korkulukların tükenme aşamasına geldiği gözlerden kaçmadı.
Antalya’nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve ’Turizmin Oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkarılan, ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez hırsızlık olayı yaşanmaya başlandı. Güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasını fırsat bilen hırsızlar daha önce otelin dışında bulunan altın sarısına boyanmış korkulukları çaldı.
10 korkuluk yeniden çalındı
Korkulukları çalan hırsızlar emniyetin sıkı takibi sonrası yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Günler sonra otelin korkuluklarına dadanan hırsızlar yeniden iş başı yaptı. Gece geç saatlerde ormanlık alandan da faydalanan hırsızlar yaklaşık 10 adet korkuluğu daha çaldı. Hırsızların korkulukları vidalarını sökmeden yerinden çıkardıkları görüldü. Zorlayarak çıkarılamayan korkuluğun birisinin demiri ise parçalanmış şekilde bırakıldı. 2 metre uzunluğunda 10 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum