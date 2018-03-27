HABER

Dünyaca ünlü otele dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kundu bölgesinde 2010 yılında ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace’ın daha önce altın sarısına boyanmış korkuluklarına dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı.

Antalya’nın Kundu bölgesinde 2010 yılında ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace’ın daha önce altın sarısına boyanmış korkuluklarına dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı. Hırsızlar tarafından sürekli çalınan korkulukların tükenme aşamasına geldiği gözlerden kaçmadı.
Antalya’nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve ’Turizmin Oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkarılan, ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez hırsızlık olayı yaşanmaya başlandı. Güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasını fırsat bilen hırsızlar daha önce otelin dışında bulunan altın sarısına boyanmış korkulukları çaldı.

10 korkuluk yeniden çalındı
Korkulukları çalan hırsızlar emniyetin sıkı takibi sonrası yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Günler sonra otelin korkuluklarına dadanan hırsızlar yeniden iş başı yaptı. Gece geç saatlerde ormanlık alandan da faydalanan hırsızlar yaklaşık 10 adet korkuluğu daha çaldı. Hırsızların korkulukları vidalarını sökmeden yerinden çıkardıkları görüldü. Zorlayarak çıkarılamayan korkuluğun birisinin demiri ise parçalanmış şekilde bırakıldı. 2 metre uzunluğunda 10 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.