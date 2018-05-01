Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

ALS hastalığı sebebiyle el ve bacak kaslarını kullanamayan Alper Kaya, özel bir program sayesinde gözleriyle yan flüt çaldı ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen müzik dinletisine izleyiciler oldukça yoğun ilgi gösterirken, salon hınca hınç doldu. Çeşitli sanatçıların sahne aldığı gecede dünyada bir ilk gerçekleşti. 28 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden Alper Kaya, özel bir programla gözleriyle yan flüt çaldı. Dünyada ilk kez gerçekleşen bu gösterinin ardından salonu dolduran seyircilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken, Alper Kaya dakikalarca ayakta alkışlandı.

"ALS İLE BARIŞTIM"

ALS hastalığıyla yaşamayı öğrendiğini söyleyen Alper Gençliğimde de müzikle uğraşıyordum ve gitar çalıyordum. Ancak hastalığımla birlikte gitar çalmamı sağlayacak kaslarımı kaybettim. Bir süre boşluğa düştükten sonra yavaş yavaş bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeye başladım” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Yeniden müziğe dönmesini sağlayacak olan programı uzun araştırmalar neticesinde İspanya'da bulduğunu aktaran Kaya, “Birkaç yıl önce yeniden müzik yapabilir miyim düşüncesiyle bir araştırmaya koyuldum ve İspanya'da bir program olduğunu öğrendim. Benim gibi sadece kafasını gözlerini oynatan insanların müzik yapması için oluşturulan bu programın yapımcısıyla iletişime geçtim ve arkadaş olduk. Onunla beraber programı daha işlevsel bir hale getirdik. Fiziksel engelliler için yardımcı teknolojilerle müzik yapmanın mümkün olabildiğini göstermeye çalışacağız” diye konuştu.

Farkındalık gecesine piyano dinletisiyle destek olan Cengiz İnal ise, “Böyle bir konseptin içinde olmak çok güzel ve böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı oldukça mutluyum. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Bu tarz organizasyonların daha da artması lazım” ifadelerini kullandı.

(İHA)

