İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sultanahmet Meydanı'nda 565 bin lalenin kullanımıyla oluşturulan lale halısının açılış törenine katıldı. Şahin ve Uysal, sosyal medya fenomenleriyle fotoğraf çekildi.

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

1 / 12 İstanbul'da farklı renkte 565 bin lale ile hazırlanan bin 734 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük canlı lale halısı, Sultanahmet Meydanı'nda görücüye çıktı.

2 / 12 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 13. Lale Festivali kapsamında "göz motifi" işlenerek hazırlanan dünyanın en büyük canlı lale halısı, törenle beğeniye sunuldu.

3 / 12 Halı, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünü çerçevesinde 565 bin farklı renkte lale ile hazırlandı. Vali Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, lalenin Türk-İslam geleneği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

4 / 12 Lalenin tüm sanat dallarında kullanılabildiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

5 / 12 "Lale bu vatanda doğmuş ama başta Batı Avrupa olmak üzere tüm dünyayı sarmış vaziyette. Biz millet olarak öteden beri güzelliklerimizi paylaşan bir milletiz, kıskanan bir millet değiliz. Bizde ne güzellik varsa komşumuzda, dostumuzda o olsun diye gayret ederiz. Elimizde ne imkan varsa komşumuzla, dostumuzla, ihtiyaç sahibiyle paylaşmayı şiar edinmişiz. Dolayısıyla bugün biz lalenin dünyaya dağılmasından sadece mutluluk duyuyoruz. Ama lalenin ana vatanında laleyi tekrar ihya etmek, lalenin bu topraklardan yayıldığını söylemek bizim hakkımızdır."

6 / 12 "DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLI LALE HALISI" Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da lalenin bir döneme ismini verdiğini vurguladı. İstanbul'un lalenin ana vatanı olduğunu, 18. yüzyılda bin 588 lale türü ile kentin adeta bir lale cenneti olarak görüldüğünü anlatan Uysal, "2005 yılında 'Lale evine dönüyor' diyerek başlattığımız festivalimizi artık bütün dünya takip ediyor. Festivalimizin namı çoktan İstanbul sınırlarımızı aşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

7 / 12 Sergilenen halının, dünyanın en büyük canlı lale halısı olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:

8 / 12 "Tamamı yerli üretim. Ülkemizde üretilen 565 bin laleden oluşuyor. Neden 565 bin lale? İstanbulumuzun fethinin bu yıl 565. yılı. O sebeple bu yıl yaptığımız halıyı 565 bin lale ile tamamladık. Halımızın toplam büyüklüğü bin 734 metrekare. Halıda kullanılan bu motifler aslında çok özel motifler. Türk dünyasında yüzyıllardır halı ve kilimlere dokunan motif arasından seçtik. Geçen yıl burada kullanılan motif bereket motifiydi, bu yıl ise Anadolu'da kalp gözünü simgeleyen 'göz motifi' ile halımızı şekillendirdik."

9 / 12 Uysal, bu yıl kent genelinde 125 türde 30 milyon lale dikildiği sözlerine ekledi.

10 / 12 Programın ardından alanı gezen protokol üyeleri, vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çekti.

11 / 12 Lale halısına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla lale halısının fotoğraflarını çekti.