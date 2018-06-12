HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünyanın en büyük sanat fuarı Art Basel 28. kez açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sanat etkinliği ve fuarı olarak addedilen Art Basel bugün büyük sanat koleksiyonerlerine ve sanatçılara kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük sanat fuarı Art Basel 28. kez açıldı

Selma Güven Stroppel / Basel, 12 Haziran (DHA) - Dünyanın en büyük sanat etkinliği ve fuarı olarak addedilen Art Basel bugün büyük sanat koleksiyonerlerine ve sanatçılara kapılarını açtı.
Halkın ziyaretine de resmi açılışın yapılacağı 14 Haziran’da açılacak olan Ana Sanat Fuarı Art Basel ile ilişkili etkinlikler tüm kente yayılmış olarak 17 Haziran’a kadar sürecek.
Bu yıl 28 incisi yapılan Fuara dört kıtadaki 35 ülkeden 290 belli başlı galeri katılarak koleksiyonlarındaki yapıtları sergiliyor. Ana fuar alanı Art Basel’de bu yıl geçen yıl olduğu gibi Türkiye’den sanat galerisi yer almadı. Ancak Basel’de bu hafta içinde yer alan Liste, Volta 14 gibi alternatif sergi alanlarında Türkiye’den de sanat galerilerini yer alıyor.
Fuarın bu yıl “sınırsız sanat” (Unlimited) adı verilen bölümünde yer alan yapıtların inşaat malzemeleri ile yapılmış olması dikkat çekti. Dev boyutta ve karışık teknik kullanılarak yapılan eserler büyük beğeni toplarken, konfetiden yapılmış küpler dokunsan yıkılacak izlenimi ile büyük ilgi topladı.
İsviçre’nin Basel kentinde 1970 yılından bu yana yer yer alan fuar, sadece bir fuar alanı ile sınırlı kalmayıp tüm kentte film gösterileri de dahil olmak üzere gece ve gündüz devam eden bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor. (Fotoğraflı)

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Mola için durduğu yerde, kamyonun çarpması sonucu öldüMola için durduğu yerde, kamyonun çarpması sonucu öldü
Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüOrmanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.