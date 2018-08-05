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'Dünyanın en sağlıklı kentleri' listesinde İstanbul sondan ikinci

05.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

Dünya genelinde 89 kentin incelenmesiyle yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasında sondan ikinci. "Dünyanın en sağlıklı kentleri" listesinde Bursa 72. sırada, İzmir de 83. sırada geliyor.

'Dünyanın en sağlıklı kentleri' listesinde İstanbul sondan ikinci

Dünya genelinde 89 kentin incelenmesiyle yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasında sondan ikinci. "Dünyanın en sağlıklı kentleri" listesinde Bursa 72. sırada, İzmir de 83. sırada geliyor.

Kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi 10 kriterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede en sağlıklı kent Amsterdam olarak belirlendi. Amsterdam'ı Oslo ve Münih kentleri takip etti.

Listenin son 3 sırasında ise Casablanca, İstanbul ve Şanghay yer aldı.

İtalya'nın Roma ve Milano kentleri de sırasıyla 36 ve 61. sıralarda yer aldı. İtalyan haber ajansı Ansa, incelemeye alınan iki İtalyan kentinin listenin alt sıralarında yer aldığını belirterek bunu "acı not" diye yorumladı.

İstanbul'da yeşil alanlar az

En sağlıklı kent Amsterdam'ın 10 kriter üzerinden ortalama puanı 6.97 olurken, İstanbul'un ortalaması 3.46'da kaldı. 72. sıradaki Bursa 4.61 puan, 83. sıradaki İzmir 3.79 puan aldı.

Bursa listede 72. sırada yer aldı

İstanbul özellikle yeşil alanların oranı, iş-özel hayat dengesi, elektrikli otomobil şarj etme noktalarının sayısı ve yetişkinlerdeki obezite oranları söz konusu olduğunda düşük puan aldı.

İzmir ve Bursa'nın İstanbul'dan farkı ise yeşil alanlar kriterinde daha yüksek puan almaları. Bursa yeşil alanları için 8.28, İzmir 4.9 puan aldı. İstanbul'un yeşil alanlar kriterindeki puanı ise 1.32 oldu.

Ev kiralama sitesi Spotahome tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en sağlıklı 10 kentinden 8'i Avrupa kıtasında bulunuyor.

İlk 10'a giren şehirler şöyle:

1 Amsterdam (Hollanda)

2 Oslo (Norveç)

3 Rotterdam (Hollanda)

4 Münih (Almanya)

5 Berlin (Almanya)

6 Tallinn (Estonya)

7 Adelaide (Avustralya)

8 Viyana (Avusturya)

9 Perth (Avustralya)

10 Helsinki (Finlandiya)

Sağlıklı kentler listesinin son 10 sırası ise şöyle:

80 Kuala Lumpur (Malezya)

81 Manchester (Birleşik Krallık)

82 Kahire (Mısır)

83 İzmir (Türkiye)

84 Bogota (Kolombiya)

85 Mexico City (Meksika)

86 Sao Paulo (Brezilya)

87 Şanghay (Çin)

88 İstanbul (Türkiye)

89 Casablanca (Fas)

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