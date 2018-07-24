Dünyaya getirdiği evladını göremeden öldü

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen Dilan Rızaoğulları (27), özel hastanede kız bebeğini dünyaya getirdikten bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Eşinin ihmal sonucu öldüğünü iddia eden Sedat Rızaoğulları, hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Rızaoğulları, "Elçim adını verdiğim kızım annesiz büyüyecek. Eşim ise yavrusunu hiç görmedi" dedi.

Doğubayazıt ilçesinde fizyoterapist olan Sedat Rızaoğulları (28) ile aynı ilçedeki Gazi İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olan Dilan Rızaoğulları 18 Eylül 2015 tarihinde hayatlarını birleştirdi. 2017 yılının Eylül ayında bebekleri olacağını öğrenen genç çift, kontrol amacıyla düzenli olarak olayın meydana geldiği özel hastanede Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan doktorlarına gitti. Bebeklerine kavuşmanın hayaliyle yaşayan Rızaoğulları çifti, 18 Haziran 2018 günü kontrol ve doğum için gün almak için yine hastaneye gitti. Doktorları, Rızaoğulları çiftine iddiaya göre normal doğum tarihinin 24 Haziran Pazar günü olacağını belirtti.

Ancak 19 Haziran günü sabah saatlerinde eşinin sancısının başladığını, hastaneye gittiklerini anlatan Sedat Rızaoğulları, saat 19.00'da eşinin doğumhaneye alındığını ve saat 21.00'de doğumhaneden çıkarıldığını ifade etti. Rızaoğulları, doktorun kendisine bebeğin doğum sırasında ters döndüğü için normal doğum yapamadıklarını, sezaryen ile bebeği aldıklarını, bebeğin doğum sırasında biraz nefessiz kaldığını ama bunun problem olmadığını söyleyerek hastaneden ayrılıp gittiğini iddia etti.

'GELEN DOKTOR ALKOLLÜYDÜ' İDDİASI

Doktorun hastaneden ayrılmasının ardından normal bir odaya alınan eşi Dilan Rızaoğulları ve bebekleri Belçim'in, herhangi bir doktor tarafından kontrolü ya da doğum sonrası genel durum takibi yapılmadığını sözlerine ekleyen Sedat Rızaoğulları, şöyle konuştu:

"Doğumdan sonra eşimin bedeninde sararma gördüm, orada çalışan personellere doktoru çağırmalarını ve bu durumun beni korkuttuğunu söyledim. Saat 23.00 gibi eşim daha da kötüleşti, ben yine ısrarla doktorun acil gelmesini, eşime müdahale etmesini, ya da eşimin acil başka bir sağlık merkezine ya da hastaneye sevk edilmesini istedim. Bunun üzerine doktoru aradılar, doktor gelerek herhangi bir müdahale etmeksizin tarafımıza, 'nankörlük etmeyin, her şey normal, anne ve bebek hayatını bana borçlu' diye bizi azarlayıp çekip gitti. Doktor gelip azarlayıp gittiğinde alkolün etkisinde olduğu, hem nefes kokusundan hem de tavırlarından anlaşılıyordu" dedi.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

İlerleyen saatlerde eşinin durumunun daha da kötüye gittiğini, ısrarı üzerine personelin hastanenin sahibine haber verdiği kaydeden Sedat Rızaoğulları, şöyle konuştu:

O da yanımıza gelip kendisini tanıtarak, korkmamamız gerektiğini, eşime bir şey olmayacağını ve sorumluluğun da kendisinde olduğunu söyledi. Kendisine ısrar etmeme rağmen ne doktor geldi, ne de başka bir yere sevkimiz sağlandı. 05.00 gibi eşimin kalbi durdu. Müdahale ile hayata döndürüldükten hemen sonra 112 acil servisi aradım. Acil servisten personeller gelince Dr. Alper T. de geldi. Kendi kusuru ve ihmali yetmezmiş gibi gelen 112 acil servis çalışanlarına 'çabuk götürün, yoksa ailesi ile uğraşamayız' dedi. Sağlık personelleri de kendisine 'hastanın nabzı atmıyor müdahale yapılmadan götüremeyiz" dedi. Sağlık personelince eşime müdahale yapılıp, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uzun bir süre müdahale edilmediği için de ciddi kan kaybı nedeniyle eşim buradan da Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eşime doğumdan sonra uzunca bir süre müdahale edilmediği ve aşırı kan kaybettiği için DİK (Dissemine Intravasküler Koagulasyon) adında kan kaybına bağlı bir hastalık oluşmuş. Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan ve değerlerin normal hale gelmesi beklendi, ancak maalesef eşimin bilinci bir türlü yerine gelmeyip 7 gün yoğum bakımda kaldıktan sonra vefat etti. Elçim adını verdiğim kızım annesiz büyüyecek. Eşim ise yavrusunu hiç görmedi."

25 HAZİRAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Dilan öğretmen 25 Haziran'da Doğubayazıt şehir mezarlığında toprağa verilirken, taziyeleri kabul eden ailesi ve eşi Sedat Rızaoğulları, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na, olay sırasında doktorluk mesleğinin verdiği sorumluğu yerine getirmeyen doktor, ameliyattan sonra hastanede müdahale edecek doktor bulundurmayan hastane müdürü ve yönetiminden, ameliyattan sonra hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine doktor talep edilmesine rağmen saatler sonra doktor yerine gelip kendisinin hastane sahibi olarak tanıtan ve sorumluluk üstlendiğini belirten kişiden, ebe olmadığı halde ebe olarak eşinin doğumuna katılan kişiden ve anestezi uzmanı olmadan anestezi uzmanının yapması gerektiği işi yapan anestezi teknikeri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Özel hastane yetkilileri, olayın yargıya intikal ettiğini ve bu yüzden bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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