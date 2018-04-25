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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Varol G.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Varol G. gözaltına alındı. Varol G.'nin 1.84 promil alkollü olduğu saptandı.
​Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, 42 HVD 01 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayıp, polis memuru Şeref Baştuğ'a (42) çarparak yoluna devam etti. Polis memuru Baştuğ yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
EVİNE GİDERKEN YAKALANDI
Sürücü, kazanın ardından otomobili yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunun otoparkına bıraktıktan sonra kaçtı. Polis, plaka bilgilerinden otomobilin sahibinin, sağlık memuru Varol G. olduğunu belirledi. Varol G., Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi’ndeki evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. 1.84 promil alkollü olduğu saptanan Varol G.'ye, 6 bin lira para ceza kesildiği ve otomobilin trafikten men edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

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