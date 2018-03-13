HABER

’Dur’ ihtarına uymayan araca açılan ateşle vurularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Hatay’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açıldı.

Hatay’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunun isabet ettiği sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Cumhuriyet Parkı civarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında daha önce yakalama kararı çıkartılan Güven Oğurel’e polis tarafından ‘dur’ ihtarı yapıldı. İhtara uymayıp kaçmaya çalışan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan uyarı ateşi sırasında seken kurşun Güven Oğurel’in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Oğurel’in kaldırıldığı Samandağ Devlete Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Şahsın uyuşturucudan aranması olduğu öğrenildi.
Güven Oğurel’in cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da festival heyecanı başladı

Adana'da festival heyecanı başladı

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

DEAŞ terör örgütü üyesi 3 Iraklı Kayseri'de yakalandı

DEAŞ terör örgütü üyesi 3 Iraklı Kayseri'de yakalandı

“Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı

“Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı

Sultanbeyli'deki kaza güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'deki kaza güvenlik kamerasında

 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.