’Dur’ ihtarına uymayan araca açılan ateşle vurularak öldü

Hatay’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunun isabet ettiği sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Cumhuriyet Parkı civarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında daha önce yakalama kararı çıkartılan Güven Oğurel’e polis tarafından ‘dur’ ihtarı yapıldı. İhtara uymayıp kaçmaya çalışan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan uyarı ateşi sırasında seken kurşun Güven Oğurel’in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Oğurel’in kaldırıldığı Samandağ Devlete Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Şahsın uyuşturucudan aranması olduğu öğrenildi.
Güven Oğurel’in cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum