’Dur’ ihtarına uymayan araca açılan ateşle vurularak öldü

Hatay’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunun isabet ettiği sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Cumhuriyet Parkı civarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında daha önce yakalama kararı çıkartılan Güven Oğurel’e polis tarafından ‘dur’ ihtarı yapıldı. İhtara uymayıp kaçmaya çalışan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan uyarı ateşi sırasında seken kurşun Güven Oğurel’in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Oğurel’in kaldırıldığı Samandağ Devlete Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Şahsın uyuşturucudan aranması olduğu öğrenildi.

Güven Oğurel’in cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.