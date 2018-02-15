Dur ihtarına uymayan araçta 105 kilo uyuşturucu çıktı

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta 105 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman giriş ve çıkışlarında yapılan güvenlik kontrollerinde durumundan şüphelenilen bir araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durdurulmaya çalışılmış, ancak araç yapılan ihtarlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştır. Ekiplerimizin takibi ve kovalamaca neticesi durdurulan araçta V.Ç. ve B.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Durdurulan araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 105 kilo 350 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıs adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.
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