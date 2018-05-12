HABER

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

ÇORUM'da sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulan sürücü Candan Al (26) yaşamını yitirirken, arkadaşı Esra Yılmaz (24) ağır yaralandı.
Kaza, Çorum-Samsun karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, Samsun yönünden Çorum istikametine giden Candan Al idaresindeki 19 AL 353 plakalı otomobil, bölge trafik önünde polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Hızla uzaklaşan otomobil, bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Candan Al ve yanındaki arkadaşı Esra Yılmaz ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Candan Al, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede, sürücünün alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2 yıl süre ile el konulduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralı'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralı'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralı

Büyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılarBüyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılar
Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.