'Dur' ihtarına uymayan lüks araçtakilere polis ateş açtı: 1 yaralı (1)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi.
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