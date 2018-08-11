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'Dur' ihtarına uymayan lüks araçtakilere polis ateş açtı: 1 yaralı (1) Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

ESENLER TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi.

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