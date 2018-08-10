'Dur' ihtarına uymayan lüks araçtakilere polis ateş açtı: 1 yaralı (2)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte oldukları değerlendirilen plakalar ve silah ele geçirildi.
Olay, saat 18.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip'tekilere 'Dur' ihtarında bulundu. İddiaya göre, lüks cip'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte oldukları değerlendirilen plaka ve silah ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.
Yapılan araştırmada lüks cip'in çalıntı olduğu ortaya çıkarıldı.
Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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