'Dur' ihtarına uymayan otomobilden polise ateş açıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 kişi, bulundukları araçla kaza yapınca yaya olarak kaçtı. Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus polisleri durumundan şüphelendiği 27 BSR 63 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden ateşle karşılık verildi. Ateş açarak kaçmaya başlayan otomobil, ara sokakta başka bir araca çarparak durdu. Otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen şüpheliler, aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri çevredeki evlerde arama yaptı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin çarptığı otomobilde yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle
Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!
Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu
Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum