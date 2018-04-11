'Dur’ ihtarına uymayan sürücü açılan ateşle yaralandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik yakınlarında, jandarma askerlerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Resul Ersan, açılan ateşte başından vurularak ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Harmanalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; yol üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, plakası öğrenilmeyen Resul Ersan yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Uyarıya karşın sürücünün kaçması üzerine jandarma tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Resul Ersan, kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı. Çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Ersan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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