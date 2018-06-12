Dur ihtarına uymayan sürücü, polislere kaza yaptırdı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polislerin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı takip eden polis ekip otosunun başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, 22.00 sıralarında Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Hasan Hüseyin D. (24) yönetimindeki 58 AAF 740 plakalı otomobili şüphe üzerine Sivas-Ankara karayolunun Galericiler Sitesi Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin D. aracıyla ara sokaklara kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü takibe başlayan polis memuru A.B'nin kullandığı 58 A 4866 plakalı ekip otosu, Gültepe Mahallesi 15'inci Sokak'ta Aytek D.'nin kullandığı 58 AS 085 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Yunus P. yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise takip sonucu Gültepe Mahallesi 1'inci Sokak üzerinde yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetinin olmadığı, aracında ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin 'Dur' ihtarına uymamak, abartı egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.
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