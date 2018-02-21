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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 'Avukatım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:36 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, cipiyle kaçan Coşkun M., kovalamaca sonucu yakalandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, cipiyle kaçan Coşkun M., kovalamaca sonucu yakalandı. Kontrolde 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen Coşkun M., polise ''Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece'' dedi. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 HB 848 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücüsü Coşkun M. ise 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu aracını terk edip kaçmaya çalışan Coşkun M., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Coşkun M., polise, ''Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece'' dedi. Yapılan kontrolde ise 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü. Coşkun M.'ye, 'alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek'ten 5 bin 750 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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