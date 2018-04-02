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’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan kadın yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alantur Mevkii’nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Nazlı Ö. (27) idaresindeki 42 BLS 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Polislerin peşine düştüğü ve aşırı hız yaptığı öne sürülen Nazlı Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile araçta bulunan Hatice E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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