'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı, ağır yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kavşakta otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca, başka otomobile çarpıp, takla attı. Kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Sefer Y., ağır yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri Sefer Y. yönetimindeki 42 M 8733 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamaca sırasında Süleymaniye Caddesi kavşağına kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, Kenan Selek yönetimindeki 42 AUD 73 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, sürücü Sefer Y. araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çevre sakinlerinin de yardımıyla Sefer Y.'yi kurtardı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefer Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı araçta bulunan Durmuş T.,'nin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Sefer Y.'nin ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı ifade edildi.
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