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Durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; 2 paket halinde 15,98 gram skunk, 2 fişek halinde 1,88 gram eroin, 3 adet ecstasy hap, 172 adet marka uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan hap, 2 adet uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan başka bir hap ele geçirildiği bildirildi.Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri akabinde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.

Durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; 2 paket halinde 15,98 gram skunk, 2 fişek halinde 1,88 gram eroin, 3 adet ecstasy hap, 172 adet marka uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan hap, 2 adet uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan başka bir hap ele geçirildiği bildirildi.
Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri akabinde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.

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