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Durdurulan araçta kaçak içki ile cinsel haplar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Amasya’da polisin arama yaptığı araçta 29 şişe kaçak içki ile 430 cinsel içerikli hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon Meray Kavşağı mevkisinde durdurduğu 34 BH 9988 plakalı araçta yaptığı aramada 10’ar adet viski ve votka, 9 adet rakı olmak üzere toplam 29 şişe kaçak içki ile 430 adet cinsel içerikli hap bulundu.Araç sürücüsü K.Ö.

Durdurulan araçta kaçak içki ile cinsel haplar ele geçirildi

Amasya’da polisin arama yaptığı araçta 29 şişe kaçak içki ile 430 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon Meray Kavşağı mevkisinde durdurduğu 34 BH 9988 plakalı araçta yaptığı aramada 10’ar adet viski ve votka, 9 adet rakı olmak üzere toplam 29 şişe kaçak içki ile 430 adet cinsel içerikli hap bulundu.
Araç sürücüsü K.Ö. gözaltına alındı.

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