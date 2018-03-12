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Durdurulan araçta uyuşturucu madde çıktı: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, şüpheli bir aracın Hıdırağa Mahallesi’ne girdiği ve araçta uyuşturucu madde olabileceği öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, şüpheli bir aracın Hıdırağa Mahallesi’ne girdiği ve araçta uyuşturucu madde olabileceği öğrenildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri bahse konu aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan Ö.K., E.Y., A.K. ve T.K. adlı şüphelilerin üzerinden 13 fişek daralı ağırlığı 10.60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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