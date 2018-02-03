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Durdurulan otomobilden 10 tabanca ve 30 adet şarjör çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde 10 tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Gatem Kavşağında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Gaziantep’te polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde 10 tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Gatem Kavşağında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada poşetlere sarılı farklı markalardan toplam 10 adet tabanca ile 30 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. Zanlı sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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