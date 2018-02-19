Durdurulan otomobilden tabanca çıktı

Adıyaman’da polis ekiplerince yapılan yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen B.T’nin kullandığı otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca muhafaza altına alınırken, B.T. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.