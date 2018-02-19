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Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 16:12 | Son Güncelleme

İzmir'de aracıyla trafikte makas atan trafik magandası, insanların hayatını hiçe saydığı anları böyle kaydetti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olaya tepki gösteren vatandaşlar sürücünün yakalanmasını istedi.

İzmir'de aracıyla makas atarak trafikte ilerleyen ve bunu, 'usta şoförlük' olarak lanse ederek internette yayınlayan trafik magandasına sosyal medyada büyük tepki yağdı. Trafik kurallarını hiçe sayarak çektiği videoları Youtube kanalında da yayınladığı anlaşılan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu iddia edilen sürücünün, yabancı plakalı otomobiliyle yaptığı hareketler, başta olayı gündeme getiren Ekşisözlük kullanıcıları olmak üzere pek çok kişiye, "birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik maganda

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ortalık bunlarla dolu hangı bırını yakalayacaksın... sonra yakalasan ne olacak bu devırde bu öküzler makbul ınsan sınıfında...
beni güldürmekten başka birşey yapmadı o hareketler ne öyle :))
anlamadığım bu zekadan noksan kime makas atmış onu anlayamadım.....bu makas mı şimdi.....salak kendi kendine sallanmış durmuş aracın içinde......gelsin de yan koltukta otursun makas nasıl olur, yanda oturan nasıl konsula yapışıp yalvartılır görsün......bu tam bir armut....30-40 km hızla ilke defa gördüm makası atanı bre bre breı.
bu ne ustalık! aman allahım! asıl ustalık;trafikte maganda olmadan,gidilecek yere sağ-sağlim gitmektir!
bumuymuş usta soforluk bence usta geri zekali bu
Tc devletinde az bile birini oldurunce ceza alir mehter cumhuriyryi
ehliyetini alacaksın 5 sene
gelsinde arkadaşa pistte drift dersi verelim böyle yanlama ile drift olmaz anca yanlarsın
Ehliyete el koysan ehliyetsiz sürer.Hayatları tehlikeye atan bu magandalara hapis cezası verilmeli.
bu araba kullanmasını bilmiyorki dogru bu acemiyi durdurmak lazım kazza yapacak milletin başına bella olacak. makasla da ilgisi yok çok abartılmış.
bu adama verilecek en büyük ceza trafikten men etmek cahil adam yıllarca nasıl makas attığını anlatsın ondan sonra herkese
Bunun Ömür boyu ehliyetine el konulmalı Hemen
Oha arkadaş adam 2 dakika boyunca şehri gezdi nerede polis
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