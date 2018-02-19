Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı

İzmir'de aracıyla makas atarak trafikte ilerleyen ve bunu, 'usta şoförlük' olarak lanse ederek internette yayınlayan trafik magandasına sosyal medyada büyük tepki yağdı. Trafik kurallarını hiçe sayarak çektiği videoları Youtube kanalında da yayınladığı anlaşılan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu iddia edilen sürücünün, yabancı plakalı otomobiliyle yaptığı hareketler, başta olayı gündeme getiren Ekşisözlük kullanıcıları olmak üzere pek çok kişiye, "birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' dedirtti.
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